Rusya'dan Finlandiya açıklaması: NATO'ya üyeliğine karşı güvenliğimizi sağlayacağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini değerlendirdi.

Bunun Rusya için tehdit olduğunu vurgulayan Peskov, şunları kaydetti:

"Elbette bu, Avrupa kıtasında istikrar, güvenlik ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlamayan bir olaydır. Bu, bizim için ek tehdit oluşturuyor ve bizi tüm güvenlik sistemini yeniden dengelemek için gerekli önlemleri almaya mecbur ediyor. Elbette bu biraz zaman alacak çünkü bir defa yapılan bir işlem değil. Bu, uzun bir süreç olacak ancak güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şey yapılacaktır."

Finlandiya'nın üyelik süreci

Finlandiya, NATO'ya üyelik başvurusunu İsveç ile 18 Mayıs 2022'de yapmıştı. 28-30 Haziran 2022’de düzenlenen Madrid Zirvesi’nde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında Üçlü Muhtıra imzalamıştı. İki ülke, zirvede NATO'ya katılmaya davet edilmişti.

Zirveden sonra NATO ülkelerinin çoğu, iki ülkenin üyelikleri için onay sürecini başlatmıştı. 20 NATO ülkesi temmuzda, 4 ülke ağustosta, 4 ülke de eylülde meclislerinde onay sürecini tamamlamıştı.

Son olarak 27 Mart’ta Macaristan Meclisi, Finlandiya’nın üyeliğini onaylamıştı. TBMM’deki onay da 30 Mart’ta çıkmıştı. Resmi prosedürün tamamlanmasının ardından Finlandiya, NATO'nun kuruluşunun 74'üncü yıl dönümü olan 4 Nisan 2023'te resmen ittifakın üyesi olmuştu.