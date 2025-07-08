Rusya'dan gönderildi: Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e beyaz tozlu mektup

Yunanistan Parlamentosu’nda bu sabah, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e gönderildiği belirtilen ve Rusya’dan geldiği değerlendirilen şüpheli bir zarf paniğe yol açtı.

Parlamento’nun posta biriminde yapılan rutin kontroller sırasında fark edilen zarfın normalden ağır olması üzerine güvenlik birimleri alarma geçti.

İlk incelemelerde, zarfın yurt dışından geldiği ve üzerinde Rusça bir isim bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynakları, gönderinin büyük olasılıkla Rusya çıkışlı olduğunu ve doğrudan Başbakan Miçotakis’i hedef aldığını bildirdi. Zarfın içinde ayrıca kimyasal madde olduğu düşünülen beyaz tozlar da bulundu.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, 1. EMAK özel birimi ve toplam 12 itfaiyeci 4 araçla müdahalede bulundu.

Resmi açıklama yok

Yunan İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, standart protokoller kapsamında zarfın paketleneceği, mühürleneceği ve daha sonra incelenmek üzere Yunanistan Ulusal Halk Sağlığı Kurumu’na (EODY) teslim edileceği belirtildi.

Şüpheli zarf Hellenic Polis yetkililerine teslim edildi. Paketle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, içeriğinin ne olduğunun laboratuvar incelemesi sonrası netleşmesi bekleniyor.