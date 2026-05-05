Rusya’dan Google ve Telegram’a 22 milyon ruble para cezası

Google ve Telegram aleyhine açılan davalar başkent Moskova’da görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google’ın 15 milyon ruble, Telegram’ın da 7 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Instagram, TikTok ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçelerle para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram ve Google’a ait YouTube, Rusya’da tümüyle engellenmişti.