Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza

Google ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Mahkeme, söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar verdi.

Google ve Wikipedia ceza ödeyecek

Mahkeme, Google'ın 7 milyon ruble, Wikipedia'nın da 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Diğer yabancı platformlara da ceza verilmişti

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Twitch ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti. Yasalara uymadıkları gerekçesiyle Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti.