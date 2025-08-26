  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza
Takip Et

Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza

Rusya'da, Google ve Wikipedia'ya, yasaklı bazı içeriklere erişimi engellemedikleri gerekçesiyle toplam 13 milyon ruble (yaklaşık 162 bin dolar) ceza verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan Google ve Wikipedia'ya 13 milyon ruble ceza
Takip Et

Google ve Wikipedia aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'da görüldü.

Mahkeme, söz konusu platformlarda çeşitli yasaklı içeriklere erişimin engellenmediği ve yasalara uyulmadığına karar verdi.

Google ve Wikipedia ceza ödeyecek

Mahkeme, Google'ın 7 milyon ruble, Wikipedia'nın da 6 milyon ruble ceza ödemesine hükmetti.

Diğer yabancı platformlara da ceza verilmişti

Ülkede söz konusu şirketlerin yanı sıra Apple, Twitch ve Facebook gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti. Yasalara uymadıkları gerekçesiyle Instagram, X, YouTube ve Facebook gibi platformlara da erişim engeli getirilmişti.

Fitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklıFitch: Avrupa bankaları ABD'nin yeni gümrük tarifelerine karşı dayanıklıKüresel Ekonomi
Bir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacakBir ülke daha 4 gün çalışma üzerinde hazırlık yapıyor! Saatler azaltılacakKüresel Ekonomi
Dünya
Trump, tamamlanmakta olan rüzgar çiftliğinin inşaatını durdurdu
Trump, tamamlanmakta olan rüzgar çiftliğinin inşaatını durdurdu
ABD'li Büyükelçi Kushner’in ekibi Fransa Dışişleri’ne gitti
ABD'li Büyükelçi Kushner’in ekibi Fransa Dışişleri’ne gitti
ABD-Lübnan Zirvesi: Hizbullah’ın silahsızlandırılması planı gündemde
ABD-Lübnan Zirvesi: Hizbullah’ın silahsızlandırılması planı gündemde
Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore ittifakına gözdağı: Ağır bir bedel ödeyecekler
Kuzey Kore'den ABD-Güney Kore ittifakına gözdağı: Ağır bir bedel ödeyecekler
Pakistan, Hindistan’ın baraj boşaltmasıyla on binlerce kişi tahliye edildi
Pakistan, Hindistan’ın baraj boşaltmasıyla on binlerce kişi tahliye edildi
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam
ABD'den vize ücretlerine yüzde 135 zam