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Rusya'dan Halep'e saldırı: 12 sivil hayatını kaybetti

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeyinde, Halep iline bağlı Daret İzze ve Etarib ilçelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 12 sivil hayatını kaybederken, en az 30 sivil yaralandı.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Halep'e saldırı: 12 sivil hayatını kaybetti
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Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, Daret İzze ve Etarib'deki sivil yerleşimlere hava saldırıları düzenledi.

7'si çocuk en az 30 sivil yaralandı

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Daret İzze'de 4, Etarib'de ise 8 sivil saldırılar sonucu hayatını kaybetti. Saldırılarda 7'si çocuk en az 30 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimi ile rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.

Rejim karşıtı gruplar, çatışmalarda Esed rejiminin kontrolündeki toplam 39 köyü ele geçirdi.

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