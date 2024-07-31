Rusya'dan Haniye açıklaması: Gerilimin tırmanmasına yol açacaktır

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikaste ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu kesinlikle kabul edilemez bir siyasi suikasttır ve gerilimin daha da tırmanmasına yol açacaktır" denildi.

Haniye yemin töreni için İran'daydı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikastte uğradı.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.