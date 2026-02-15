Rusya'dan İHA açıklaması: Moskova dahil birçok bölgede 268 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova dahil birçok bölgeye yönelik düzenlediği geniş kapsamlı İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Bugün yerel saatle 09.00'dan 20.00'ye kadar 268 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde yok edildiği aktarılan açıklamada, bunların 15'inin Moskova bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin Telegram kanalından yaptığı açıklamada, vurulan İHA'nın parçalarının düştüğü noktalarda çalışmalar yapıldığını kaydetti.
Bakanlık, dün yerel saatle 23.00'ten bugün 09.00'a kadar Ukrayna'ya ait 156 İHA'nın çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.