Rusya’dan İHA saldırısına misilleme: Ukrayna hedefleri balistik füzelerle vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın 29 Aralık’ta Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesindeki resmi konutunu hedef alan insansız hava aracı saldırısına karşılık olarak Ukrayna’daki çeşitli hedeflere geniş çaplı bir operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının Moskova tarafından “terör eylemi” olarak nitelendirildiği ve buna yanıt olarak askeri harekât gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin operasyon kapsamında kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli silahlar kullandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rus Silahlı Kuvvetleri, Oreşnik orta menzilli karadan mobil füze sistemi ve İHA'lar da dahil olmak üzere kara ve denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla, Ukrayna'daki kritik hedeflere karşı büyük bir saldırı yaptı."

Bakanlık, saldırının hedeflerine ulaştığını vurgulayarak, operasyonun özellikle Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının üretildiği tesisler ile askeri sanayi faaliyetlerini destekleyen enerji altyapı unsurlarını kapsadığını belirtti. Açıklamada ayrıca, bu tür saldırıların karşılıksız bırakılmayacağı mesajı verildi.

Öte yandan Ukrayna ve Rusya kaynaklı sosyal medya hesaplarında, gece saatlerinde Ukrayna’nın Lviv kentinde Oreşnik füze sistemleri kullanılarak gerçekleştirildiği öne sürülen saldırılara ait görüntüler paylaşıldı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 29 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Putin’in Novgorod’daki resmi konutunu 91 insansız hava aracıyla hedef almaya çalıştığını duyurmuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ise saldırı girişiminin ardından Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’ı bilgilendirdiğini belirterek, Rusya’nın bu gelişme doğrultusunda yaklaşımını yeniden değerlendireceğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ayrıca, saldırıda kullanılan Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarına ilişkin elde edilen teknik verilerin ABD’li yetkililere iletildiğini açıkladı.