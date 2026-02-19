Rusya’dan İran açıklaması: Diplomatik yollar çözüm için en etkili yöntem

Başkent Moskova’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen üçlü görüşmelere de değindi. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçınan Peskov, müzakere sürecinin hassas bir aşamada bulunduğunu ve kamuoyu önünde yorum yapılmasının doğru olmayacağını dile getirdi. Bir sonraki müzakere turunun tarihine ilişkin ise henüz netleşmiş bir takvim bulunmadığını ifade etti.

Putin ile Trump arasında telefon diplomasisi yok

Peskov ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan bir telefon görüşmesi olup olmadığına yönelik soruya da yanıt verdi. Böyle bir görüşmenin gündemde olmadığını kaydeden Peskov, iki lider arasında şu aşamada planlanmış bir temas bulunmadığını belirtti.

İran ile ilişkilere özel bir başlık açan Peskov, Rusya’nın Tahran yönetimiyle iş birliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü vurguladı. Moskova’nın İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu aktaran Peskov, bölgede “benzeri görülmemiş” bir gerginlik yaşandığını ifade ederek tüm aktörlere sağduyu çağrısı yaptı. Anlaşmazlıkların askeri yöntemlerle değil, diplomatik girişimlerle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan Peskov, İran ve Rusya’nın Umman Denizi ile Hint Okyanusu’nun kuzeyinde gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata ilişkin de açıklamada bulundu. Söz konusu tatbikatın daha önceden planlandığını ve rutin askeri iş birliği çerçevesinde yapıldığını belirten Peskov, bunun mevcut gelişmelerle bağlantılı olmadığını ima etti.