Rusya’dan İran saldırısına tepki: Trump, barış sözüyle geldi, yeni savaş başlattı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırılarını değerlendirdi.

Medvedev, saldırıların İran’ın nükleer altyapısını ciddi şekilde etkilemediğini belirterek, “Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin ve olası nükleer silah üretiminin süreceği açıkça görülüyor” dedi. Ayrıca bazı ülkelerin, İran’a doğrudan nükleer mühimmat sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

"⁠İran'ın siyasi rejimi korunmuştur ve güçlenmesi muhtemeldir"

Medvedev, ABD'nin saldırısının ardından İsrail'in saldırı altında kaldığını ve insanların panik içinde olduğuna işaret ederek, "ABD, kara harekatı ihtimaliyle yeni bir çatışmaya karıştı. ⁠İran'ın siyasi rejimi korunmuştur ve güçlenmesi muhtemeldir. İnsanlar, ona sempati duymayanlar bile manevi liderlik etrafında birleşiyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

'Nobel Barış Ödülü'nü alamaz'

Trump'ın, bu adımı nedeniyle Nobel Barış Ödülü'nü alamayacağını belirten Medvedev, "Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğu, İsrail ve ABD'nin eylemlerine karşıdır. Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı. İyi bir başlangıç, tebrikler, Sayın Başkan" görüşünü paylaştı.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.