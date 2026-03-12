Rusya’dan İran’a ‘stratejik’ nefes: Yardım koridoru açıldı!

İran’ın tıbbi malzeme konusundaki yardım çağrısına Rusya’dan somut adım geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, İran’daki insani durumun zorluğunu vurgulayarak yardıma hazır olduklarını belirtmişti. Bu açıklamanın ardından, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatıyla hazırlanan yardım paketi yola çıkarıldı.

13 tonluk malzeme Azerbaycan üzerinden iletildi

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) bünyesinde hazırlanan, içerisinde kritik ilaç ve tıbbi ekipmanların bulunduğu 13 tonluk yardım, lojistik bir planlamayla Azerbaycan üzerinden İran’a sevk edildi. Sevkiyatın Azerbaycan’daki havalimanı aracılığıyla İranlı yetkililere teslim edildiği bildirildi.

İran’dan teşekkür mesajı

İran’ın Bakü Büyükelçiliği, insani yardımın ulaştığını teyit eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Rusya’nın sağladığı bu desteğin önemine dikkat çekilerek teşekkür mesajı paylaşıldı. Zakharova ise yaptığı son brifingde, Rusya’nın sivil halkın korunması ve insani ihtiyaçların karşılanması noktasında üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini ifade etti.