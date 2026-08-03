  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'dan İrlanda'ya yaptırım uyarısı "Ciddi sonuçları olur"
Takip Et

Rusya'dan İrlanda'ya yaptırım uyarısı "Ciddi sonuçları olur"

Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere müdahale etme girişimlerinin "ciddi sonuçları" olacağını söyledi.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Rusya'dan İrlanda'ya yaptırım uyarısı "Ciddi sonuçları olur"
Takip Et

Rusya ile İrlanda arasında yaptırım uygulamaları nedeniyle yeni bir gerilim yaşanıyor.

Rusya'nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, İrlanda'nın yaptırım ihlali gerekçesiyle ticari gemilere yönelik muhtemel müdahalelerine karşı uyarıda bulundu.

Dublin’in bu tür eylemlere hazır olduğunu göstermediğini belirten Filatov, "Burada söz konusu olan Dublin’in teorik olarak ‘kıdemli yoldaşlarının’ korsan eylemlerine katılabilecek olmasıdır. İrlanda tarafı, bu korsanlık eylemlerini gerçekleştirme girişimlerinin kendileri açısından çok ciddi sonuçlar doğuracağı konusunda uyarıldı" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da H5 kuş gribi alarmı: İlk toplu kuş ölümleri görüldüAvustralya'da H5 kuş gribi alarmı: İlk toplu kuş ölümleri görüldüDünya
Akaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Emekli promosyonları güncellendi: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel tutarlar...Ekonomi
İstanbul'da taşınmanın maliyeti 250 bin TL'yi aştıİstanbul'da taşınmanın maliyeti 250 bin TL'yi aştıEkonomi

 