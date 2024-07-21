  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'dan 'Joe Biden' yorumu: Şimdiki adım manipülasyon soruşturması olmalı
Takip Et

Rusya'dan 'Joe Biden' yorumu: Şimdiki adım manipülasyon soruşturması olmalı

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden'ın seçimden çekilmesi hakkında yaptığı açıklamada "Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerin gizli anlaşmaları soruşturulmalı" dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'dan 'Joe Biden' yorumu: Şimdiki adım manipülasyon soruşturması olmalı
Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı, Rusya'dan ilk değerlendirme geldi. 

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Biden'ın yarıştan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır.”

Cumhuriyetçiler Biden'a "Başkanlıktan istifa çağrısı" yaptıCumhuriyetçiler Biden'a "Başkanlıktan istifa çağrısı" yaptıDünya

 

Biden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump: Kamala Harris'i yenmek daha kolay olacakBiden'ın adaylıktan çekilmesi sonrası Trump: Kamala Harris'i yenmek daha kolay olacakDünya

 