Rusya'dan 'Joe Biden' yorumu: Şimdiki adım manipülasyon soruşturması olmalı

ABD Başkanı Joe Biden 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden çekildiğini açıkladı, Rusya'dan ilk değerlendirme geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Biden'ın yarıştan çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Biden'ın seçim yarışından çekildiğini yazılı olarak açıklamasının ardından atılacak bir sonraki adım, kamuoyunu manipüle ederek ve bir siyasi partinin yanında yer alarak Biden'ın ruhsal durumu hakkındaki gerçekleri gizleyen ABD medyası ve siyasi çevrelerinin gizli anlaşmalarının soruşturulması olmalıdır.”