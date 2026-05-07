Rusya’dan Kiev için tahliye çağrısı: AB diplomatik varlığını korumakta kararlı

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Kiev’deki diplomatik misyon çalışanlarının güvenlik gerekçesiyle şehirden ayrılmalarının tavsiye edildiği belirtildi. Rus yetkililer, bölgedeki askeri hareketliliğin ve olası stratejik operasyonların risk teşkil edebileceğini savunarak diğer ülkelere bu yönde bir bildirimde bulundu. Ancak bu çağrı, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken, birçok Batılı ülke Rusya’nın bu hamlesini bölgedeki diplomatik baskıyı artırma çabası olarak nitelendirdi.

Brüksel’den gelen net yanıt ve devamlılık mesajı

Avrupa Birliği kurumlarından yapılan resmi açıklamada, Kiev’deki tutumun veya diplomatik varlığın değiştirilmeyeceği vurgulandı. AB temsilciliği, güvenlik durumunu anlık olarak takip ettiklerini ancak şu an için personelin geri çekilmesini gerektirecek bir tablo görmediklerini ifade etti. AB’nin bu duruşu, sadece bir bürokratik tercih değil, aynı zamanda Ukrayna’ya verilen siyasi desteğin sahadaki en somut göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Diplomatik temsilciliklerin stratejik önemi

Kiev’deki büyükelçiliklerin ve uluslararası temsilciliklerin açık kalması, sahadaki durumun objektif olarak raporlanması ve insani yardım süreçlerinin yönetilmesi açısından kritik bir öneme sahip. AB yetkilileri, diplomatik misyonların sahadan ayrılmasının hem bölgedeki bilgi akışını zayıflatacağını hem de Ukrayna’nın diplomatik olarak yalnızlaşmasına yol açabileceğini belirtiyor. Bu nedenle Brüksel, üye ülkelerle tam koordinasyon içerisinde hareket ederek ortak bir direnç sergilemeyi önceliyor.

Güvenlik protokolleri ve koordinasyon süreci

Tahliye çağrısının reddedilmesine rağmen, AB’nin Kiev’deki diplomatik personelinin güvenliği için ek önlemler aldığı ve acil durum protokollerini güncellediği bildiriliyor. Diğer müttefik ülkelerle sürekli iletişim halinde olan AB heyeti, sahadaki risk analizlerini periyodik olarak revize ediyor. Brüksel yönetimi, şartlar ne olursa olsun uluslararası hukuka uygun şekilde diplomatik misyonların korunması gerektiğini savunurken, Kiev’deki varlıklarını sürdürerek diplomatik çözüm arayışlarına katkı sağlamaya devam edeceklerini belirtiyor.