Rusya'dan Kiev ve çevresine yoğun hava saldırısı: 13 can kaybı

Rusya’nın Ukrayna genelinde sivil yerleşimleri ve kritik altyapıyı hedef alan gece operasyonlarında bilanço netleşmeye başladı. Başkent Kiev başta olmak üzere Odessa ve Çernihiv bölgelerini kapsayan yoğun saldırı dalgasında en az 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda sivil yaralandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıların ardından yaptığı açıklamada, hedef alınan bölgelerde ağır bir tahribat yaşandığını belirtti. Özellikle başkent Kiev’de sivil yaşam alanlarının doğrudan vurulduğunu aktaran Zelenskiy, yüksek katlı bir konut binasının üst katlarının tamamen yıkıldığını, bölgede arama-kurtarma çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydetti.

Çocuk hastanesi ve okul hedef alındı

Saldırıların sadece konutlarla sınırlı kalmadığı; kentteki bir çocuk hastanesi ile bir okulun da isabet alarak ciddi hasar gördüğü bildirildi. Başkent dışındaki Odessa ve Çernihiv hatlarında da tesislerin ve yerleşim yerlerinin zarar gördüğünü vurgulayan yetkililer, sivil kayıp sayısının artmasından endişe ediyor.

Yaşanan yıkımın ardından müttefik ülkelere acil hava savunma desteği çağrısını yineleyen Kiev yönetimi, sivillerin korunması için daha güçlü bir küresel tepki ve askerî teçhizat sevkiyatı talep ediyor. Bölgedeki hareketlilik ve hasar tespiti çalışmalarını sürerken, sığınaklara inen halk için insani yardım koordinasyonu da devreye sokuldu.