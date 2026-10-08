Rusya'dan Litvanya üzerinden NATO ve ABD'ye tepki: Baltık'a ek asker gerilimi artırır

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Rusya, NATO'nun Baltık hattında askeri varlığını artırma ihtimaline tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Perşembe günü yaptığı açıklamada NATO'nun Baltık ülkelerine ek asker gönderme planını değerlendirdi. Zakharova, böyle bir adımın bölgedeki gerilimi artıracağını söyledi. Artırılması planlanan güçler arasında ABD birliklerinin de bulunduğu belirtildi.

Litvanya'dan ABD'ye kalıcı üs çağrısı

Açıklama, Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevicius'un 6 Ekim'deki sözlerinin ardından geldi. Sinkevicius, ülkesinde kalıcı bir ABD askeri üssü kurulması için finansmanı üstlenmeye hazır olduklarını, Washington'ın bu teklifi kabul etmesi halinde üssün hayata geçirilebileceğini ifade etmişti.

Moskova, Baltık bölgesindeki NATO hareketliliğini yakından takip ettiklerini daha önce de dile getirmişti.