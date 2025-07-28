Rusya'dan müzakere açıklaması: Türkiye'ye minnettarız

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'de bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Putin'in eylül başında bu ülkeyi ziyaret edeceğini ancak Putin-Trump görüşmesi için hazırlık yapılmadığını söyledi.

Peskov, "Eğer ABD Başkanı, aynı tarihlerde Çin'i ziyaret etme kararı alırsa ikili görüşme göz ardı edilemez ancak bu konuda herhangi bir hazırlık henüz yok. Bunun için ilk önce uzmanlar seviyesinde çalışmaların yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu konuda somut bir gelişme yok"

Dmitriy Peskov, Putin-Trump görüşmesinin Türkiye'de gerçekleşmesi ihtimaline ilişkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda siyasi irade gösterdiğini dile getirerek "Ancak bu konuda somut bir gelişme yok." dedi.

"Türk yönetimine minnettarız"

Rusya ile Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelerin Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlendiğine işaret eden Peskov, "Türkiye, her müzakere tarafının hoşuna gidiyor. Ankara ve Türkiye yönetimine (Ukrayna) meselenin çözümüne yönelik girişimlerinden dolayı minnettarız. Türk yönetimine ayrıca, müzakerelerin yürütülmesi için sağladığı koşullardan dolayı minnettarız." diye konuştu.

Sözcü Peskov, Ukrayna ile müzakereleri sürdürme konusunda istekli olduklarını vurguladı.

Rus tarafının, üçüncü tur müzakerelerinde çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiğine dikkati çeken Peskov, bu konuda Ukrayna tarafından yanıt beklediklerini dile getirdi.