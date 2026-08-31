Rusya’dan NATO’ya Arktik uyarısı: “Çatışma riski artıyor”

Rusya ile NATO arasındaki jeopolitik rekabet, Ukrayna savaşının ardından dünyanın en stratejik bölgelerinden biri haline gelen Arktik’e taşınıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO ülkelerinin Kuzey Kutbu’ndaki artan askeri faaliyetlerinin Moskova açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu söyledi. Lavrov, bölgede artan askeri hareketliliğin silahlı çatışma ihtimalini beraberinde getirdiğini savunurken, Arktik’in önümüzdeki dönemde küresel güç mücadelesinin en kritik alanlarından biri olabileceğine dikkat çekti.

NATO’nun Arktik’teki varlığı güçleniyor

NATO, kuzey kanadındaki savunma kapasitesini artırmak amacıyla Şubat ayında “Arctic Sentry” misyonunu devreye aldı. İttifakın Arktik’e yönelik ilgisi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından belirgin biçimde arttı. Rusya’nın bölgedeki askeri varlığı ve stratejik nükleer kapasitesi, NATO ülkelerinin kuzey kanadına yönelik güvenlik politikalarını yeniden değerlendirmesine neden oluyor.

Arktik’in önemini artıran gelişmelerden biri de ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik stratejik ilgisi oldu. Grönland’ın konumu, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki savunma hattı açısından bölgeyi NATO için kritik hale getiriyor.

Rusya Arktik’te askeri üstünlüğünü koruyor

Rusya, Arktik bölgesinde en kapsamlı askeri altyapıya sahip ülke olarak öne çıkıyor. Moskova’nın bölgedeki askeri gücünün merkezinde, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip denizaltıların da bulunduğu Kuzey Filosu yer alıyor. Rusya, Arktik kıyıları boyunca askeri üsler, havaalanları, radar sistemleri ve limanlardan oluşan geniş bir altyapı oluşturmuş durumda. Moskova açısından bölge yalnızca savunma ve güvenlik bakımından değil, ekonomik açıdan da stratejik önem taşıyor.

Kuzey Deniz Rotası Rusya için kritik

Rusya, Arktik’teki ekonomik varlığını güçlendirmek için Kuzey Deniz Rotasını geliştirmeye çalışıyor. Buzulların erimesiyle birlikte daha uzun süre kullanılabilir hale gelmesi beklenen bu güzergâh, Asya ile Avrupa arasındaki deniz taşımacılığında alternatif bir rota oluşturma potansiyeli taşıyor. Moskova, bu rotanın geliştirilmesini hem ekonomik gelirleri artırmak hem de Arktik üzerindeki stratejik konumunu güçlendirmek açısından önemli görüyor.

Çin de Arktik’te etkisini artırıyor

Arktik’teki rekabet yalnızca Rusya ve NATO ile sınırlı değil. Çin, bölgedeki doğal kaynaklar, enerji projeleri ve yeni ticaret yolları nedeniyle Arktik’e yönelik ilgisini giderek artırıyor. Pekin, kendisini “Arktik’e yakın devlet” olarak tanımlarken özellikle Rusya ile ekonomik ve enerji alanındaki iş birliklerine ağırlık veriyor. Bölgedeki zengin mineral kaynakları ve yeni ulaşım güzergâhları, Arktik’i Çin açısından da uzun vadeli stratejik hedeflerin parçası haline getiriyor.

Buzullar eridikçe rekabet büyüyor

İklim değişikliği Arktik’teki jeopolitik dengeleri de dönüştürüyor. Buzulların erimesi, daha önce erişimi zor olan deniz rotalarının ve doğal kaynakların kullanımını kolaylaştırırken bölgenin ekonomik değerini artırıyor. Ancak aynı gelişme, askeri açıdan da yeni rekabet alanları oluşturuyor. Bu nedenle Arktik artık yalnızca çevresel ve ekonomik meselelerin tartışıldığı bir bölge olmaktan çıkmış durumda.

Arktik yeni bir güvenlik hattına dönüşüyor

Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı sonrasında NATO ile Moskova arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesi, Arktik’teki askeri rekabeti hızlandırdı. Uzmanlara göre bölgedeki askeri hareketliliğin artması, tarafların birbirlerinin faaliyetlerini daha yakından izlemesine ve savunma yatırımlarını artırmasına yol açıyor. Akademik çalışmalar da Ukrayna savaşının ardından Arktik’te askeri güvenlik kaygılarının ve karşılıklı askeri adımların belirgin biçimde arttığına dikkat çekiyor. Güç mücadelesinin yeni merkezi Arktik’teki gelişmeler, önümüzdeki yıllarda bölgenin Rusya-NATO rekabetinin önemli cephelerinden biri haline gelebileceğine işaret ediyor.

Askeri üsler ve nükleer caydırıcılığın yanı sıra enerji kaynakları, madenler ve yeni ticaret rotaları da bölgenin stratejik değerini artırıyor. Bu tablo, Rusya, NATO ve giderek daha fazla Çin’in dahil olduğu çok katmanlı bir Arktik rekabetinin önümüzdeki dönemde daha da yoğunlaşabileceğini gösteriyor.