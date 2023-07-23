Rusya'dan Odessa'ya saldırı: 1 ölü, 22 yaralı

Odessa Bölge Devlet İdaresi Başkanı Oleg Kiper, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Odessa'ya yönelik saldırı düzenlediğini belirtildi.

Bunun bir "terör" saldırısı olduğunu ileri süren Kiper, saldırıda kentteki altyapı, ev ve dini yapıların hasar gördüğünü aktardı.

Saldırı sonucu Odessa'daki Spaso-Preobrajenskiy Katedrali'nin büyük hasar gördüğü ve olay yerine Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Truhanov'un geldiği belirtildi.

Ukrayna Ulusal Polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Saat 04.00 itibarıyla Odesa'da düşman bombardımanı sonucu bir kişinin öldüğü, dördü çocuk 22 kişinin yaralandığı belirlendi." ifadesi kullanıldı.

Zelenskiy'den "Odessa'ya yapılan saldırı karşılıksız kalmayacak" mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Odessa kentine düzenlenen füze saldırısının "karşılıksız" kalmayacağını belirtti.

Zelenskiy, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamada, saldırıda sivil konutların ve bir kilisenin hedef alındığına dikkat çekerek "Rus teröristlere, Odessa için kesinlikle bir karşılık olacaktır. Bu tepkiyi hissedecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırıda 19 füze kullanıldı

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusların, Odessa bölgesine düzenlediği saldırıda 5'i Oniks, 4'ü Kalibr tipi olmak üzere toplam 19 füze kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin yaptığı muharebe çalışmaları sonucunda 4'ü Kalibr seyir füzesi ve 5'i İskender-K tipi füze olmak üzere toplam 9 hava hedefin imha edildiği kaydedildi.