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Rusya'dan olmazsa olmaz ateşkes şartı: Ukrayna 5 bölgeden çekilmeli

Rusya'nın Ukrayna müzakerelerinde ateşkes için şartları olduğu iddia edildi. İsmi açıklanmayan Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu öne sürdü.

Haber Merkezi
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Rusya'dan olmazsa olmaz ateşkes şartı: Ukrayna 5 bölgeden çekilmeli
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Ukrayna'dan İstanbul'da gerçekleştirilen ateşkes müzakerelerine ilişkin bir iddia ortaya atıldı.

Rusya'nın 5 bölge için talebi var

Ukraynalı bir kaynak, Rus heyetinin müzakerelerde ateşkesin gerçekleşmesi için Ukrayna ordusunun Donetsk, Zaporijya, Herson ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini şart koştuğunu iddia etti.

Rusya ateşkes 'olmazsa olmaz' şartını masaya koydu

Kaynak, "Rus heyeti, ateşkesin ancak bu çekilmeden sonra gerçekleşeceğini belirtti" ifadelerini kullanırken, taleplerin, geçtiğimiz ay ABD'nin Moskova ile yaptığı istişareler sonrasında önerdiği taslak barış anlaşmasının ötesine geçtiğini belirtti.

"Müzakereler tamamen kapalı kapılar ardında yürütülmeli"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise, Ukrayna tarafının açıklamalarına ilişkin soruları cevapsız bırakırken, müzakerelerin "tamamen kapalı kapılar ardında" yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, bir sonraki adımın esir takasının gerçekleştirilmesi ve taraflar arasında daha fazla çalışma yapılması olacağını kaydetti.

Peskov: Putin ile Zelenskiy görüşmesi mümkün

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin mümkün olduğunu bildiren Peskov, bunun için "belirli anlaşmalara" varılması gerektiğini, fakat bu anlaşmaların ne olduğunu açıklamayacağını ifade etti.

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