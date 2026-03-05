Rusya’dan Orta Doğu açıklaması: ABD ve İsrail gerilimi azaltmaya yanaşmıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu’daki mevcut çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’i sert sözlerle hedef aldı. Bakanlık, iki ülkenin bölgede yürüttüğü operasyonların gerilimi tırmandırdığını ve barışa dair herhangi bir işaret taşımadığını vurguladı.

Diplomasi devre dışı, gerilim tırmanıyor

Moskova’nın değerlendirmesine göre Washington ve Tel Aviv, askeri faaliyetlerini sürdürerek yalnızca mevcut krizi derinleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel dengeleri daha da kırılgan hale getiriyor. Açıklamada, tarafların çatışmaları sonlandırmaya yönelik bir irade göstermediği, diplomatik kanalların ise neredeyse tamamen devre dışı bırakıldığına dikkat çekildi.

Rusya, bu yaklaşımın Orta Doğu’da yeni bir istikrarsızlık dalgası yaratabileceğini, mevcut çatışmaların sınırları aşarak daha geniş bir coğrafyaya yayılma ihtimalini artırdığını belirtti. Bakanlık, özellikle sivillerin güvenliği ve bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Moskova’nın açıklaması, yalnızca askeri operasyonlara değil, aynı zamanda siyasi irade eksikliğine de odaklandı. Rusya’ya göre, ABD ve İsrail’in mevcut tutumu, barış girişimlerini boşa çıkarıyor ve bölgeyi daha büyük bir kriz sarmalına sürükleme riskini büyütüyor.