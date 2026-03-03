Rusya’dan sert çıkış: İran’ın nükleer silah iddiası temelsiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brunei Dışişleri İkinci Bakanı Dato Erywan Yusof ile Moskova’da yaptığı görüşmede Orta Doğu’daki askeri gelişmeleri ele aldı. Görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Lavrov, İran’ın nükleer silah geliştirdiği yönündeki iddiaların hiçbir somut kanıta dayanmadığını belirtti.

"İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok"

Lavrov, "İran’ın nükleer silah geliştirdiğine dair elimizde hiçbir kanıt yok. Buna rağmen bu söylem, saldırıların meşruiyet zemini olarak kullanılıyor" dedi.

Rusya’nın bu açıklaması, bölgede uzun süredir gündemde olan nükleer tehdit söylemine karşı açık bir diplomatik itiraz niteliği taşıyor. Lavrov’un sözleri, Moskova’nın Orta Doğu’daki askeri gerilime dair pozisyonunu netleştirirken, aynı zamanda uluslararası kamuoyuna da mesaj veriyor: Kanıtsız iddialar üzerinden yürütülen operasyonlar kabul edilemez.

Bu çıkış, İran’ın nükleer programına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiği bir dönemde dikkat çekti. ABD ve İsrail’in güvenlik gerekçesiyle öne sürdüğü suçlamalar, bölgedeki çatışmaların gerekçelendirilmesinde sıkça kullanılıyor. Ancak Rusya, bu söylemin diplomatik zeminde karşılık bulmadığını vurgulayarak, uluslararası hukuk çerçevesinde daha temkinli bir yaklaşım çağrısı yaptı.