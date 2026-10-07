Rusya'dan Sibirya'daki veba laboratuvarı çalışanının ölümüne ilişkin açıklama

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Son 10 günde bulaşıcı hastalık vakası görülmedi

Rusya Federal Tüketici Hakları ve İnsan Sağlığı Denetim Kurumu (Rospotrebnadzor), son 10 gün içerisinde İrkutsk'taki veba araştırma tesisinde görev yapan çalışanlar arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık vakası bildirilmediğini açıkladı.

The Independent'te yer alan habere göre yapılan kapsamlı tıbbi incelemelerde, hayatını kaybeden Shipilova'nın vücudunda mesleki faaliyetleriyle bağlantılı mikroorganizmalara rastlanmadığı belirtildi.

Karantinadaki kişilerin yüzde 60'ı taburcu edildi

İrkutsk yakınlarındaki Şelehov bölgesinin başkan yardımcısı Elena Sofina da yerel bir hastanede karantina uygulandığını ancak korkulan tehlikeli teşhisin doğrulanmadığını açıkladı.

Sofina, gözetim altında tutulan kişilerin yaklaşık yüzde 60'ının taburcu edildiğini söyledi.

Patojen içeren tüpün kırıldığı iddia edilmişti

Şelehov'daki Anti-Plague Araştırma Enstitüsü'nde çalışan Darya Shipilova'nın numune topladığı sırada patojen içeren bir tüpün kazara kırılması sonucu etken maddeye maruz kaldığı öne sürülmüştü.

29 Eylül'de "bilinmeyen kökenli" şiddetli zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan Shipilova, solunum cihazına bağlanmış ve kısa süre sonra hayatını kaybetmişti.

197 kişi tıbbi gözetim altına alınmıştı

Bağımsız Rus medya kuruluşu Lyudi Baikal, olayın ardından İrkutsk'taki bazı hastanelerin üç haftalığına karantinaya alındığını ve Shipilova ile doğrudan veya dolaylı temas ettiği değerlendirilen en az 197 kişinin tıbbi gözetim altına alındığını bildirmişti.

DSÖ: Genel nüfus için risk düşük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Cenevre'deki basın toplantısında Rus makamlarının DSÖ'nün bilgi talebine resmi yanıt verdiğini açıkladı.

Rus yetkililerin İrkutsk'ta herhangi bir veba vakası kaydedilmediğini ve hayatını kaybeden çalışanla temas eden kişilerin tespit edilerek yapılan testlerin negatif çıktığını DSÖ'ye bildirdiği belirtildi.

DSÖ, mevcut bilgiler doğrultusunda genel nüfus için veba riskinin düşük göründüğünü açıkladı.

Kremlin: Trump'ın yardım teklifini memnuniyetle karşıladık

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov da olayla ilgili açıklama yaptı. Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın olayın ardından yaptığı yardım teklifini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada olayı Rusya açısından "büyük bir sorun" olarak nitelendirmişti.

Peskov ise Rusya'daki halk sağlığı kurumlarının durumu kontrol altında tuttuğunu ve yeni bilgiler elde edildikçe kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.