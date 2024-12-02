Rusya'dan Suriye açıklaması: Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
Suriye'deki gerilim yükselirken, Kremlin'den bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek ve Suriye'deki gelişmelere göre tutumumuzu belirleyeceğiz" şeklinde konuştu.
Ortadoğu'da gözler 27 Kasım'dan bu yana Suriye'de. Dört yıl sonra tansiyonun yükseldiği bölgede Beşar Esad rejimi ile muhalif silahlı gruplar karşı karşıya. Halep kent merkezine giren muhaliflerin ilerleyişi sürerken, Rusya'dan kritik bir açıklama geldi.
"Gelişmelere göre pozisyon alacağız"
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemeye devam edecek" ifadelerini kullandı. Peskov, Rusya'nın Suriye'deki gelişmelere göre pozisyon alacağını bildirdi.