Rusya’dan Taliban’la işbirliği: "Tam teşekküllü ortaklık" dönemi açıklaması

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, bu açıklamaları Çin, Hindistan, İran, Pakistan ve eski Sovyet cumhuriyetlerinin de katılımıyla gerçekleşen Şanghay İşbirliği Örgütü’nün güvenlik zirvesinde yaptı. Bu toplantıda, Rusya'nın sadece kendi çıkarları için değil, tüm bölgenin güvenliğini sağlamak amacıyla da Afganistan ile ilişkilere önem verdiği vurgulandı.

Geçtiğimiz yıl, Rusya Taliban hükümetini resmi olarak tanıyan ilk ülkelerden biri olmuştu. Putin yönetimi, 2003 yılında “terör örgütü” statüsü verdiği Taliban hakkındaki bu yasağı ise Nisan 2025'te sona erdirmişti. Bu adımlar, özellikle Afganistan’dan Orta Doğu’ya uzanan coğrafyada aktif olan radikal grupların artan tehdidine yanıt olarak değerlendiriliyor.

Bölgesel iş birliği ve istikrar vurgusu

Rusya, Orta Asya ülkelerinde meydana gelebilecek istikrarsızlıkların önüne geçmek ve bölgesel güvenliği artırmak amacıyla, Afganistan’la doğrudan temas halinde olmayı gerekli görüyor. Şoygu, “pragmatik bir diyalog” yürütüldüğünü vurgulayarak, bölgedeki tüm ülkelerin de Afganistan’la ilişkilerini geliştirmesi gerektiğine işaret etti.

Ayrıca Rus yetkili, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Afganistan Temas Grubu’nun yeniden faaliyete geçirilmesinin, bölgesel iş birliği ve istikrar açısından hayati olduğunu ifade etti.

Taliban’ın 2021’in Ağustos ayında, ABD liderliğindeki güçlerin çekilmesinin ardından Afganistan’da yeniden yönetimi devraldığı hatırlatılırken, Moskova’nın bugüne kadarki en geniş kapsamlı iş birliği kararı hem bölgesel hem de uluslararası çevrelerde yakından izleniyor.