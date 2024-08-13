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Rusya'dan Telegram'a 4 milyon ruble ceza

Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Telegram'a 4 milyon ruble (yaklaşık 43 bin dolar) para cezası verildi.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Telegram'a 4 milyon ruble ceza
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Telegram aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Telegram'ın 4 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede Google ve TikTok gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.

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