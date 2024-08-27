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Rusya'dan Telegram’ın sahibi Dubrov için Fransa’ya çağrı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın sahibi Pavel Durov’la ilgili, "Suçlamalar gerçekten de çok ciddi. Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik doğrudan bir girişim olacaktır." dedi.

Haber Merkezi
İHA
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Rusya'dan Telegram’ın sahibi Dubrov için Fransa’ya çağrı
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 8 Temmuz'da siber suçlar birimi tarafından başlatılan çocuk istismarı, uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık ile ilgili soruşturma çerçevesinde Fransa’da gözaltına alınan Telegram'ın kurucusu ve sahibi Rus asıllı milyarder Pavel Durov hakkında açıklama yaptı.

Peskov, Rusya’nın Durov’a Rus vatandaşlığı nedeniyle gerekli tüm yardımı sağlamaya hazır olduğunu, ancak Fransa vatandaşlığının da olmasının durumu karmaşık hale getirdiğini söyledi. Peskov, “Suçlamalar gerçekten de çok ciddi. Ciddi kanıtlar sunulması gerekiyor. Aksi takdirde iletişim özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik doğrudan bir girişim olacaktır.” dedi.

Peskov, Durov’un davasının büyük bir şirketin başkanına gözdağı olarak görülebileceğini belirterek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Durov’a gözaltına alınmasında siyasi bir neden olmadığı yönündeki iddiasına ise şüpheyle yaklaştı.

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