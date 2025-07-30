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Rusya'dan Trump'a: Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Trump’ın Ukrayna konusunda Putin’e verdiği süreyle ilgili "Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez" dedi.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Trump'a: Hiçbir tehdit, ilişkilerin normalleşme sürecini olumlu etkileyemez
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 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Trump'ın Ukrayna ile bir anlaşmaya varması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği "50 günlük" süreyi "10 ya da 12 güne" kısaltacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Hiçbir tehdit ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini olumlu etkileyemez. Bu doğanın kanunudur. Ülkeler arası ilişkilerin iyileşmesi söz konusu ise tehditlerin körelmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik çok sayıda yaptırımın uygulandığını hatırlatan Zaharova, bunların üstesinden geldiklerini belirterek, "Bundan dolayı küresel ekonomiye darbe vurulduğundan hiç şüphe yok. Bu yaptırımların dünyadaki durumu baltaladığı aşikar. Bunun bazılar için açık olması, diğerleri için de anlaşılmaz olması tuhaf." dedi.

Zaharova, Trump'ın "İran'ı nükleer programını yeniden başlatması durumunda yok etmekle" tehdit etmesine dair ise "İran'a yönelik saldırı düzenleme yönündeki çağrıları kınadıklarını" belirtti.

"NATO, Güney Kafkasya'daki varlığını güçlendirmeye çalışıyor"

Sözcü Zaharova, NATO'nun Güney Kafkasya bölgesine yönelik eylemlerine dikkati çekerek, "NATO, Güney Kafkasya'daki varlığını yıllardır güçlendirmeye çalışıyor. NATO, bölgedeki ülkelerin potansiyelini ve kaynaklarını Batı'nın çıkarları doğrultusunda jeopolitik açıdan Rusya'ya karşı kullanmayı hedefliyor." dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve bölgedeki diğer tüm ülkelerin bunun farkında olduğunu umduğunu belirten Zaharova, "NATO’nun bulunduğu yerde barış ve istikrarın olmadığını" vurguladı.

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