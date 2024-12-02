  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya’dan Trump’a sert çıkış
Takip Et

Rusya’dan Trump’a sert çıkış

Kremlin, Trump'ın BRICS ülkelerini tehdit etmesinin geri tepeceğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya’dan Trump’a sert çıkış
Takip Et

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine kendi para birimlerini yaratmaları halinde gümrük vergisi uygulama tehdidini yorumlayarak pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeleri doları kullanmaya zorlama girişimlerinin geri tepeceğini söyledi.

Peskov, doların birçok ülke için rezerv para birimi olarak cazibesini kaybettiğini ve bu eğilimin hız kazandığını söyledi.

Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi: "Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar"Trump'tan BRICS ülkelerine tarife tehdidi: "Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar"Küresel Ekonomi

 

Dünya
Ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor: Stafilokok bakterisi tespit edildi
Ünlü peynir markası raflardan toplatılıyor: Stafilokok bakterisi tespit edildi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlediği saldırıda ölü sayısı 25'e yükseldi
İsrail, güneydeki evlerine dönmeye çalışan Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti
İsrail, güneydeki evlerine dönmeye çalışan Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti
Schumacher ailesine 12 milyon sterlinlik şantaj! Türk çete tutuklandı
Schumacher ailesine 12 milyon sterlinlik şantaj! Türk çete tutuklandı
Rusya'dan Suriye açıklaması: Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
Rusya'dan Suriye açıklaması: Esad'ı desteklemeye devam edeceğiz
Zelenskiy: Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümler gerekli
Zelenskiy: Rusya'dan bazı toprakları geri alma konusunda diplomatik çözümler gerekli