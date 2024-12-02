Rusya’dan Trump’a sert çıkış

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın BRICS ülkelerine kendi para birimlerini yaratmaları halinde gümrük vergisi uygulama tehdidini yorumlayarak pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkeleri doları kullanmaya zorlama girişimlerinin geri tepeceğini söyledi.

Peskov, doların birçok ülke için rezerv para birimi olarak cazibesini kaybettiğini ve bu eğilimin hız kazandığını söyledi.