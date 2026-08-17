Rusya'dan Türkiye'ye: Pandora'nın kutusu açılır, ikili ilişkiler zarar görür

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ABD yapımı silahların Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilmesi planına Moskova'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, böyle bir transferin hem Washington'la hem de Ankara'yla karşılıklı güveni sarsacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada Zaharova, planlanan sevkiyatın kapsamı ve koşullarına ilişkin çok sayıda belirsizlik bulunduğunu savundu. Zaharova, yeniden ihracatı kimin başlattığının, mühimmatın Ukrayna’ya nasıl ve ne zaman ulaştırılacağının belirsiz olduğunu söyledi.

Zaharova ayrıca, hem Washington hem de Ankara Ukrayna ihtilafının çözümünde özel bir rol üstlendiklerini iddia ederken neden yeni bir “Pandora’nın kutusunu” açmaya karar verdiklerini sorguladı.

Washington ve Ankara’yla ikili ilişkilerimize ciddi zarar

Oksijen'in aktardığına göre Rus sözcü, “Buradaki mesele yalnızca Kiev yönetiminin artırmaya çalıştığı can kayıpları ve yıkım değil; aynı zamanda Washington ve Ankara’yla ikili ilişkilerimize verilecek ciddi zarar” diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı bu ayın başlarında Kongre’ye, Türkiye’nin stoklarındaki silahların Ukrayna’ya yeniden ihraç edilmesine izin vermeye hazır olduğunu bildirdi. Paketin 70 adet M39 ATACMS taktik balistik füze, 12 adet M270 çok namlulu roketatar sistemi, misket bombası harp başlığı taşıyan 2 bin 500’den fazla M26 roketi ve 47 bin adet 203 mm misket bombalı topçu mühimmatı içerdiği bildiriliyor.

Önerilen transferlerin toplam değerinin yaklaşık 280 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Silahlar ABD’de üretildiği için, Türkiye’nin stoklarından başka bir ülkeye yeniden ihraç edilmeleri Washington’ın onayını gerektiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ilgili belgeleri 6 Ağustos’ta Kongre’ye sundu.

ABD yasalarına göre, Kongre’nin önerilen transferi incelemek için 15 takvim günü bulunuyor. Ayrı bir onay oylaması gerekmiyor; Kongre’nin her iki kanadı da transferi engelleyen ortak bir karar kabul etmediği sürece, yönetimin verdiği izin otomatik olarak yürürlüğe giriyor.