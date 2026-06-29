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Rusya'dan Twitch, Telegram ve Pinterest'e 10,5 milyon ruble ceza

Rusya'da Twitch, Telegram ve Pinterest'e yasaklı içeriklere ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle toplam 10,5 milyon ruble (yaklaşık 136 bin dolar) ceza verildi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'dan Twitch, Telegram ve Pinterest'e 10,5 milyon ruble ceza
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Platformlar aleyhine açılan davalar, başkent Moskova'daki Taganskiy Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Söz konusu platformlardaki yasaklı içerikler kaldırılmadığı için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Twitch, Telegram ve Pinterest'e ayrı ayrı 3,5 milyon ruble ceza verdi.

Rusya'da yabancı sosyal medya platformlarına yasaklı içerikleri kaldırmadıkları ve ülkedeki yasal yükümlülükleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle daha önce de çeşitli para cezaları verilmişti.

Öte yandan, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle Telegram Rusya’da tümüyle engellenirken, Twitch’e de zaman zaman erişim kısıtlamaları uygulanıyor.

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