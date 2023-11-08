Rusya'dan, UCM'ye Putin misillemesi: Hakim için yakalama kararı çıkarıldı

Rus hükümeti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında yakalama kararı çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) bir hakim hakkında yakalama kararı çıkardı.

"Aranan şahıslar" listesini güncelleyen Rusya İçişleri Bakanlığı, UCM hakimi Sergio Gerardo Ugalde Godinez'in listeye eklendiğini duyurdu.

Kosta Rika vatandaşı olan Godinez için çıkarılan yakalama kararına ilişkin herhangi bir detay açıklanmadı.

Savcı ve hakimler hakkında soruşturma başlatılmıştı

UCM martta, savaş bölgesindeki Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçlamasıyla Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komisyoneri Maria Lvova-Belova hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

UCM'nin yakalama kararını geçersiz ilan eden Kremlin yönetimi, mahkemede görev yapan bir savcı ve birkaç hakim hakkında soruşturmalar başlatmıştı.

Mayısta UCM Savcısı Kerim Han ve hakim Rosario Aitala arananlar listesine eklenmiş, daha sonra UCM hakimleri Tomoko Akane, Bertram Schmitt ve UCM Başkan Yardımcısı Luz del Carmen Ibanez Carranza hakkında yakalama emri verilmişti.

Eylülde, UCM Başkanı Piotr Hofmanski hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Rusya yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'nü 2000'de imzalamış ancak anlaşma hiçbir zaman parlamento tarafından onaylanarak yürürlüğe girmemişti.

Mahkeme 2014'te Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesini "işgal" olarak tanımlamış, Moskova yönetimi bunun üzerine Roma Statüsü'nü tanımadıklarını açıklamıştı.