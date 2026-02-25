Dört yıl önce başlayan operasyonun kısa sürede sonuçlanması beklenmişti. Moskova, başlangıçta Ukrayna’nın doğusundaki bazı bölgelerde kontrolü sağlamayı ve belirli güvenlik hedeflerini hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyordu. Ancak geçen sürede bu hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Kremlin’in bugün yaptığı açıklama, planların tam anlamıyla gerçekleşmediğini dolaylı biçimde kabul ediyor.

Moskova’nın hamleleri Kiev’in hareketlerine bağlı

Peskov’un sözleri, Moskova’nın stratejisinin hala Ukrayna’daki gelişmelere ve uluslararası aktörlerin hareketlerine bağlı olduğunu gösteriyor. Özellikle doğu bölgelerinde kontrol sağlama ve güvenlik hedeflerini gerçekleştirme noktasında beklenen ilerlemenin sağlanamadığı anlaşılıyor. Bu durum, savaşın dördüncü yılında Rusya’nın planlarını yeniden değerlendirmeye zorladığını ortaya koyuyor.

Kiev yönetimi ise Batı’dan aldığı destekle hem diplomatik hem de askeri alanda aktif bir karşı duruş sergiliyor. Ukrayna’nın uluslararası platformlarda elde ettiği destek, Kremlin’in açıklamalarına da yansıyor. Peskov’un, “Her şey Kiev’in eylemlerine bağlı” ifadesi, Moskova’nın kendi adımlarını Ukrayna’nın ve Batı’nın hareketlerine göre şekillendirdiğinin bir göstergesi olarak okunuyor.

Savaşın dördüncü yılında bu gelişmeler, çözümün hala belirsizliğini koruduğunu ortaya koyuyor. Kremlin’in açıklaması, Moskova’nın hedeflerini gerçekleştirme noktasında karşılaştığı zorlukları ve Ukrayna cephesinin dirençli duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde savaşın seyri, Kiev’in ve uluslararası aktörlerin alacağı kararlarla şekillenecek gibi görünüyor.