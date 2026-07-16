Rusya'dan Ukrayna ile diyalog açıklaması: Çözüm zemininden çok uzağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, iki ülke arasındaki barış arayışlarına dair karamsar bir tablo çizdi. Gazetecilere yaptığı açıklamalarda diplomatik kanalların şu an için tamamen tıkandığını belirten Peskov, yakın bir gelecekte müzakerelerin yeniden başlama ihtimalinin bulunmadığını söyledi. Moskova'nın diplomatik çözüme ilkesel olarak her zaman açık kapı bıraktığını hatırlatan sözcü, ancak mevcut şartlar altında kalıcı bir anlaşma zemini yakalamanın çok zor olduğunu ifade etti.

Bürokratik hareketlilik ve etkileri

Ukrayna yönetim kademesinde yaşanan son görev değişimlerini değerlendiren Peskov, bürokrasideki bu hareketliliğin sahadaki durumu etkilemeyeceğini ileri sürdü. Kiev'in politik yaklaşımında köklü bir zihniyet değişimi yaşanmadığı sürece koltuklarda oturan isimlerin bir öneminin kalmadığını savunan Kremlin Sözcüsü, çözümün ancak radikal ve yapıcı adımlarla mümkün olabileceğinin altını çizdi.

Türkiye’nin arabuluculuk rolü

Çatışmaların durdurulması adına uluslararası arenada yürütülen diplomatik faaliyetlere de değinen Peskov, Türkiye'ye özel bir parantez açtı. Ankara hükümetinin süreç boyunca sergilediği kararlı arabuluculuk rolünü ve tarafları uzlaştırma çabalarını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirten Peskov, Rusya'nın kalıcı bir barış için sahadaki fiili durumun kabul edilmesi gerektiği yönündeki kırmızı çizgilerini bir kez daha hatırlattı.