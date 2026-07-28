Rusya'dan Ukrayna'nın limanlarına ve gemilerine yönelik saldırı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri amaçlı limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’daki faaliyetleriyle ilgili bilgi verildi.
Rus ordusunun Ukrayna’nın askeri amaçlarla kullanılan limanlarına ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Nikolayev (Mıkolayiv) Limanı’nda altyapı unsurları ile yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu kaydedildi.
Odessa ve Çornomorsk limanlarına askeri yükler taşıyan kuru yük gemisinin denizde hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlendiği ifade edildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna’da 2 gemiyi vurduklarını bildirmişti.