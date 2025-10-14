  1. Ekonomim
  Rusya'dan Ukrayna'ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı
Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı

Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'daki enerji altyapısına gece saatlerinde güdümlü füzelerle saldırı düzenlerken, kentin üç bölgesinde 30 bin hane elektriksiz kaldı.

Rusya ile Ukrayna arsındaki savaş yaklaşık 4 yıldır sürüyor. Karşılıklı saldırıların düzenlendiği savaşta son hamla Rusya’dan geldi.

Rus kuvvetleri, Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkov'da enerji altyapısını hedef aldı. Harkov Bölge Valisi Oleh Syniehubov yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin kentin güneydoğusundaki Nemyshlyanskyi ve Slobidskyi ile kuzeydeki Shevchenkivskyi bölgelerini güdümlü bombalarla hedef aldığını belirtti.

"Bomba hastaneye zarar verdi"

Harkov Belediye Başkanı Ihor Terekhov ise yaptığı açıklamada, 3 bombanın bir hastaneye zarar verdiğini ve elektrik iletim hatlarını vurduğunu söylerken, "Ne yazık ki hastane oldukça ağır hasar gördü ve içeride hastalar vardı. Dört kişi çeşitli derecelerde yaralandı, yaklaşık 200 pencere kırıldı. Bazı hastalar başka servislere nakledildi" dedi.

Terekhov, yaklaşık 30 bin hanenin de elektrik kesintilerinden etkilendiğini aktararak, "Saldırılar genel olarak enerji hedeflerine yönelik. Amaç, elektrik iletim ağını çalışmaz hale getirmek" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan Ukrayna’ya güdümlü füze saldırısı: 30 bin kişi elektriksiz kaldı - Resim : 1

"Dünya, Moskova’nın bu acımasız saldırıları gerçekleştirme yeteneğini elinden alabilir"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu gece Rusya'nın şehirlerimize ve altyapımıza yönelik hava terörü yeniden devam etti. Ana hedefler enerji altyapımızdı. 96 saldırı dronu kullanıldı, çoğunu düşürmek mümkün oldu ama maalesef hepsi değil. Harkov'a, şehir hastanesine hava bombalarıyla saldırdılar, 57 kişi yaralandı. Tam anlamıyla terörist ve alçakça bir saldırı; insanların hayatlarının kurtarıldığı bir yere yapılan saldırı" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki enerji altyapısının da hedef alındığını vurgulayan Zelenskiy, "Kirovohrad bölgesinde sivil altyapı zarar gördü, özellikle de bölgedeki iki yerleşim yerinde demiryolu altyapısı. Sumy bölgesinde enerji tesislerine ve bir işletmeye saldırı oldu. Donetsk bölgesi de vuruldu" açıklamasını yaptı.
Rusya’nın her gün elektrik santrallerine, elektrik hatlarına saldırdığını vurgulayan Zelenskiy, "Gaz tesislerimiz hedef alınıyor. Dünya, Moskova’nın bu acımasız saldırıları gerçekleştirme yeteneğini elinden alabilir. Ortaklarımız bunun için ne gerektiğini biliyor: Patriot, Ulusal Gelişmiş Karadan Havaya Füze Sistemleri (NASAMS), SAMP/T hava savunma sistemleri ve diğer hayati öneme sahip sistemler. ABD ve Avrupa'dan, G7'den ve bu sistemlere sahip olup bunları halkımızın korunması için sağlayabilecek tüm ortaklardan somut adımlar bekliyoruz. Ukrayna'nın, füzelerden, dronlardan ve bombalardan gökyüzünü koruyacak yeterli hava savunma sistemine ihtiyacı var. O zaman Rus hava terörü tüm anlamını yitirecek. Dünya, Moskova’yı gerçek müzakerelere oturmaya zorlamalı. Yalnızca güç yoluyla sağlanan barış sonuç verebilir. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

