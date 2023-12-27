Rusya'dan Ukrayna'ya İHA saldırıları
Ukrayna, Rusya'nın gece saatlerinde 46 "Şahed" tipi İHA ile saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde Kırım ve Krasnodar bölgesinden, Ukrayna topraklarına "Şahed" tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediği belirtildi.
Hava savunmasının Mikolayiv, Odessa, Herson, Dnipropetrovsk, Vinnitsiya, Zaporijya, Hmelnitski ve Kirovograd bölgelerinde görev yaptığına işaret edilen açıklamada, toplam 46 Rus İHA'sının tespit edildiği, bunlardan 32'sinin imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada, vurulamayan İHA'ların çoğunun, Herson bölgesi dahil cephe hattının bulunduğu bölgeleri hedef aldığı ifade edildi.