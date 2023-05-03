Rusya'dan Ukrayna'ya kamikaze İHA'larla saldırı

Rus ordusunun, gece başkent Kiev’e ve Kirovograd bölgesindeki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği duyuruldu.

Ukrayna’nın Kirovograd Bölgesi Askeri İdare Başkanı Andrey Raykoçiv, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın gece bölgeye İHA’larla saldırdığını ifade etti.

Yerel saatle 03.00 sularında Rusların 3 kamikaze İHA ile bölge merkezi Kropivnitski şehrindeki petrol depolama tesisine saldırdığını aktaran Raykoviç, saldırı sonucu tesiste yangın çıktığını belirtti.

Raykoviç, saldırıda can kaybı olmadığını kaydetti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece başkent Kiev’in Rusya’nın bir hava saldırısına daha uğradığını aktardı.

Rusların başkente son 6 günde üçüncü kez saldırdığını ifade eden Popko, bu kez yalnızca İHA ile saldırı düzenlediği bildirdi.

Popko, Rus ordusunun saldırılarda İran yapımı kamikaze İHA’ları kullandığını belirterek, "Düşmanın tüm hedefleri, başkentin hava sahasında tespit edildiği ve düşürüldüğü, saldırılarda da ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar olmadığı" bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna’ya düzenlediği saldırılarda 26 "Şahed-136/131" İHA kullandığı, bunun 21’inin Ukrayna hava kuvvetlerince düşürüldüğü belirtildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Çernigiv, Harkov, Sumi, Donetsk, Lugansk, Zaporijya, Herson bölgelerinin yerleşimlerine saldırılarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, saldırılarda sivillerin yaralandığı, sivil altyapıda hasar ve yıkım meydana geldiği ifade edildi.

Ukrayna ordusunun Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Marinka yönlerinde Rusların 30’dan fazla saldırısını püskürttüğü bilgisine yer verilen açıklamada, Bahmut ve Marinka’nın savaşın merkez üssü olmaya devam ettiği vurgulandı.