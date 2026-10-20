Rusya'dan Ukrayna'ya yeni saldırı: Gemiler ve lojistik merkezleri hedefte

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere yönelik saldırılar hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna ordusuna askeri malzeme taşımak veya lojistik destek sağlamak amacıyla kullanıldığını belirttiği dört gemiyi hedef aldığını duyurdu.

Açıklamada, gemilerin yanı sıra Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için kullanılan lojistik merkezlerinin de vurulduğu belirtildi. Rus makamları, hedef alınan noktaların askeri sevkiyat ve malzeme dağıtımı açısından önem taşıdığını öne sürdü.

Lojistik merkezleri ve liman altyapısı da hedefte

Rusya Savunma Bakanlığı, operasyonların Ukrayna'nın askeri lojistik faaliyetlerini aksatmayı amaçladığını bildirdi. Açıklamada, limanlar ve askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığı belirtilen altyapı unsurlarının da saldırılarda hedef alındığı kaydedildi. Ancak açıklamada, vurulduğu belirtilen gemilerin kimlikleri, saldırılarda meydana gelen hasarın boyutu ve olası can kayıpları hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Saldırı açıklamasına ilişkin bağımsız doğrulama yok

Rusya'nın gemiler ve lojistik merkezlerine yönelik saldırı açıklamasındaki iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil. Hedef alınan gemilerin yükleri ve saldırıların sahadaki sonuçları konusunda da ayrıntılı bilgi bulunmuyor. Ukrayna makamlarının söz konusu açıklamaya ilişkin değerlendirmesi ve saldırılardaki hasarın boyutuna dair bağımsız bilgiler, olayın kapsamının netleşmesi açısından önem taşıyor.