Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı: Enerji altyapısı hedef alındı

Ukrayna, son 24 saatte Rusya tarafından düzenlenen kapsamlı hava saldırısıyla sarsıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda ülke genelinde 12 bölgenin etkilendiğini duyurdu.

Saldırılarda 9 kişi yaralandı

Zelenskiy, “Rusya’nın saldırıları enerji altyapımıza yönelikti ve birçok bölgemizde arama-kurtarma ve onarım çalışmaları halen devam ediyor. Ne yazık ki 9 kişi yaralandı, aralarında çocuklar da var,” ifadelerini kullandı.

Saldırının yoğunluğuna dikkat çeken Zelenskiy, Odessa’da on binlerce kişinin elektrik ve su kesintisiyle karşı karşıya kaldığını belirtti. Başkan, müttefik ülkeleri Rusya’ya baskıyı artırmaya çağırarak, “Bu saldırılardan dolayı Rusya hesap vermelidir,” dedi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise yaptığı açıklamada, saldırıda kullanılan 25 füze ve 367 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak 4 balistik füze ve 18 İHA’nın Ukrayna genelinde 13 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.

Komutanlık, saldırılarda kullanılan İHA’ların “Gerbera,” “Şahed” ve “İtalmas” tipi olduğunu ve hava savunma sistemlerinin başarılı bir şekilde müdahale ettiğini vurguladı. Ukrayna yetkilileri, enerji altyapısındaki hasarın onarılması ve halkın temel hizmetlere erişiminin sağlanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.