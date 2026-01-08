Rusya’dan uyarı: Ukrayna’ya gönderilen Batı birlikleri meşru hedef

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batı'nın Ukrayna ile ilgili planlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Zaharova bildirgeyi ateşkes sonrası askeri hareketlilik olarak nitelendirdi

Paris’te 6 Ocak’ta Fransa ve İngiltere’nin öncülüğünde “Gönüllüler Koalisyonu” ile Ukrayna arasında imzalanan ve “Güçlü ve Uzun Vadeli Barış İçin Güvenilir Güvenlik Garantileri” adıyla duyurulan niyet bildirgesi, Zaharova’ya göre ateşkes sonrası Ukrayna’ya uluslararası güç ve askeri üslerin konuşlandırılmasına kapı aralıyor.

Zaharova, bu belgeye ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Bu belge, krizin çözümü açısından oldukça yetersiz. Amacı kalıcı barış ve güvenlik sağlamak değil; aksine Ukrayna'nın askerileştirilmesine ve gerginliğin artırılmasına hizmet ediyor. Batı’nın Ukrayna topraklarına asker, üs, depo ve diğer altyapı tesisleri konuşlandırması, sadece Rusya değil, Avrupa’daki diğer ülkeler için de doğrudan tehdit oluşturan bir yabancı müdahale olarak kabul edilecek. Bu birlikler ve unsurlar, Rusya Silahlı Kuvvetleri açısından meşru hedef sayılacak."

Zaharova, krizin çözümü için Ukrayna’nın temel nedenlerin ortadan kaldırılması, tarafsızlık ilkesine uyması, Rus vatandaşlarının dil ve din haklarına saygı gösterilmesi ve topraklarla ilgili gerçeklerin kabul edilmesinin şart olduğunu vurguladı. Sahadaki inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu da belirten Zaharova, "Elbette, tüm bu hedeflere ya siyasi ve diplomatik yollarla ya da özel askeri operasyonla ulaşılacak." dedi.