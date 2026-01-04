Rusya'dan Venezuela açıklaması: Trump’ın adımları yasa dışı ancak tutarlı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in alıkonulduğu askeri operasyonuna ilişkin değerlendirmelerini Rus haber ajansı TASS’a yaptı.

ABD’nin Rusya’nın bazı eylemlerini eleştirme hakkını artık kaybettiğini savunan Medvedev, Maduro’nun uzun süredir Washington yönetiminin asıl hedefinin Venezuela’nın petrolü ve diğer doğal kaynakları olduğunu dile getirdiğini, Trump’ın da bu yaklaşımı gizlemediğini söyledi.

ABD’nin yaklaşımına eleştiri

ABD’nin farklı ülkelerin kaynaklarını sürekli hedef aldığını belirten Medvedev, Trump ve ekibinin yöntemlerinin açık biçimde yasa dışı olduğunu ancak ABD’nin ulusal çıkarlarını koruma konusunda kararlı davrandığını kaydetti. Medvedev, bu nedenle söz konusu politikaların tutarsız olarak nitelendirilemeyeceğini ifade etti.

Venezuela’da yaşananlar

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yerel saatle 02.00 sıralarında patlama ve uçak sesleri duyulduğu bildirilmişti. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD’yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maduro’ya yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro’ya uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve çeşitli silah suçlamaları yöneltildiğini duyurmuştu.

Venezuela yönetimi, ABD’nin kınanması için uluslararası topluma çağrı yaparken, bazı ülkeler saldırıları eleştirmiş, bazıları ise açıklamalarıyla ABD’ye destek vermişti.