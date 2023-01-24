Rusya'dan Yunanistan'a yaptırım tepkisi: Sonuçlarımızı çıkardık

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın Atina Büyükelçiliğinin Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı paylaşımda, "Yunanlarla dosttuk. Ülkenin liderlerindeki değişimi not ettik. Amerikan reçetesine boyun eğmeyi kabul etti ya da buna mecbur kaldılar. Rusya'ya karşı saldırganlığı bu kadar memnuniyetle kabul edenlerle ilgili sonuçlarımızı çıkardık." ifadelerini kullandı.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) son yıllarda Rusya'ya karşı en dostane davranan ülkeler arasında olduğunu belirten Lavrov, çok sayıda ortak kültürel ve eğitim odaklı etkinliğin yapıldığına da dikkati çekti.

Lavrov, paylaşımında "Ekonomik işbirliği karşılıklı çıkarlar yararına aktif bir şekilde gelişiyordu. Yaptırımları imzalayanların 'cephesine' ve Rus karşıtı eylemlerde bulunan liderler grubuna geçişlerinin hızı tuhaftı. Yunanların çıkarlarını değil, saldırgan karşıtlığın empoze edilen çizgisini yansıtıyor." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasının ardından Yunanistan da bir Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak Rusya'ya uygulanan yaptırım kararlarına katılmıştı. Rus yatırımcıların yatırım amaçlı oturum izni başvurularının askıya alınması, yeni başvuruların kabul edilmemesi, kültürel etkinliklerin askıya alınması da Yunanistan'ın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar arasında yer almıştı.

Yunanistan, Nisan 2022'de 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmişti. Haziran 2022'de ise Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Moskova Büyükelçiliğinde görevli 8 diplomatın "istenmeyen kişi" ilan edildiği bildirilmişti.