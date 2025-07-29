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Rusya'dan Zoom’a para cezası

Rusya, yasal yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Zoom’a 79,6 milyon ruble ceza verdi.

Haber Merkezi
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Rusya'dan Zoom’a para cezası
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Zoom aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Söz konusu platformun Rusya'daki mevzuata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğine kanaat getiren mahkeme, Zoom'un 79,6 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede, Zoom'a daha önce de kullanıcı verilerini yerelleştirmediği gerekçesiyle çeşitli para cezaları verilmişti.

Zoom'un yanı sıra Instagram, Facebook ve TikTok gibi Batılı çok sayıda internet şirketi de Rusya'da çeşitli yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle zaman zaman para cezalarına çarptırılıyor.

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