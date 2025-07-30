  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'nın Altay bölgesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, 4,4 büyüklüğündeki depremin Altay Cumhuriyeti'ndeki Gorno Altaysk kentinin yakınlarında yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, deprem sonucu hasar ve can kaybının olmadığı ifade edildi.

Akademiye göre, Moskova saatiyle 03.00 sularında Kamçatka bölgesinde 8,7 büyüklüğünde depremin yaşandığı bildirilmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin şiddetini 8,8 olarak açıklamıştı.

Dünya
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Tennessee valiliği için adaylığı değerlendirdiği öne sürüldü
ABD Savunma Bakanı Hegseth'in Tennessee valiliği için adaylığı değerlendirdiği öne sürüldü
Malta, Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Malta, Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü
Japonya'da 41,2 dereceyle ülke tarihindeki en yüksek sıcaklık görüldü
Almanya, 20 adet Eurofighter satın almaya hazırlanıyor
Almanya, 20 adet Eurofighter satın almaya hazırlanıyor
Avustralya'nın yerli yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra düştü
Avustralya'nın yerli yörünge roketi kalkıştan 14 saniye sonra düştü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Zengezur Koridoru açıklaması yapıcı bir yaklaşımın sinyali mi?
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Zengezur Koridoru açıklaması yapıcı bir yaklaşımın sinyali mi?