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Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem

Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın Altay bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem
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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün, Altay bölgesindeki Koş-Agaç köyünün 27 kilometre güneybatısı olduğu belirtildi.

Açıklamada "Deprem 6,4 büyüklüğünde, 5 kilometre derinlikte yaşandı." ifadesi kullanıldı.

Altay Bölge Valisi Andrey Turçak ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, depremin ardından bölgede yüksek hazırlık durumuna geçildiğini kaydetti.

Bazı yerleşim yerlerinde ve okullarda, dersler ile etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Turçak, ilk belirlemelere göre depremde, can kaybı veya yaralı olmadığını ifade etti.

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