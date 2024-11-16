Rusya'nın devi Gazprom, sevkiyatını askıya almaya hazırlanıyor

Avusturya basınında Gazprom’un yarından itibaren doğal gaz tedarikini durduracağına dair haberler çıkarken, Başbakan Nehammer, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Nehammer, Viyana merkezli petrol ve gaz şirketi ÖMV tarafından, Gazprom’un tedariki durdurma kararına ilişkin bilgilendirildiğini, bunun Ukrayna’da savaşın başlamasından bu yana beklenen bir durum olduğunu kaydetti.

Bu kış hiç kimsenin "soğuktan donmayacağının ve hiçbir hanenin ısınma sorunu yaşamayacağının garantisini" veren Nehammer, "Önlemler alındı. Gaz rezervleri dolu ve yarından itibaren başka kaynaklardan yeterli düzeyde gaz tedariki sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Nehammer, daha önce aldıkları önlemlerin bugün kullanılacağını belirterek, gaz rezervlerinin yüzde 93 seviyesinde olduğunu ve bir yıllık ihtiyacı karşıladığını bildirdi.

Bütün doğal gaz sağlayıcılarının üzerlerine düşen yükümlülüğü yerine getirdiğini aktaran Nehammer, "Böylelikle, Putin’in bize şantaj yapmasına izin vermediğimizi göstermiş olacağız" dedi.

Avusturyalı gaz şirketi, Gazprom'a açtığı davayı kazanmıştı

Bu arada ülke basınında, Rusya’nın gaz tedarikini durdurmasının ardında, ÖMV’nin Gazprom’a açtığı tahkim davasının olduğu ileri sürüldü.

ÖMV’den dün yapılan açıklamada, Gazprom Export'un Almanya'ya düzensiz gaz tedariki sağladığı gerekçesiyle Uluslararası Ticaret Odası (ICC) kuralları kapsamında şirketin 2022’deki finansal kayıpları nedeniyle açtıkları tahkim davasında haklı bulundukları ve 230 milyon euro tazminat kazandıkları bildirilmişti.