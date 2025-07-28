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Rusya'nın en büyük havayolu şirketinde sistemsel sorun: 50'ye yakın uçuş iptal edildi

Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, bilgi sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'nda 50'ye yakın uçuşun iptal edildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Rusya'nın en büyük havayolu şirketinde sistemsel sorun: 50'ye yakın uçuş iptal edildi
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Aeroflot’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin bilgi sisteminde yaşanan sorun nedeniyle bugün Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşanan uçuş iptallerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Havalimanına geliş ve gidişlerde toplam 49 uçuşun iptal edildiğine işaret edilen açıklamada, iptal edilen uçuşlarda güzergahların Astrahan, Groznıy, Yekaterinburg, Erivan, Kazan ve Minsk şehirlerini de içerdiği kaydedildi.

Moskova Savcılığı da yaptığı yazılı açıklamada, Şeremetyevo Havalimanı'nda yaşanan aksaklık nedeniyle soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Rusya'da, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılar nedeniyle hava yolu taşımacılığında yaşanan sorunlar artarken, yaptırımlar nedeniyle Rus havacılık şirketleri zorlu bir süreçten geçiyor.

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