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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde üç deprem meydana geldi

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
AA
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bir saat içinde üç deprem meydana geldi
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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisinden yapılan açıklamada, Kamçatka Yarımadası kıyısında Moskova saatiyle 22.32-23.32 arasında büyüklükleri 5 ila 6,2 arasında değişen 3 depremin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, deprem sonrası duruma dair bilgi verilmedi.

30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı

Kamçatka bölgesinde 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

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