Rusya'nın Kiev saldırısı sonrası Ukrayna'da bir günlük yas ilan edildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği ve 23 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısının ardından bir günlük yas ilan edildiğini bildirdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından, dün düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

4'ü çocuk 23 kişi hayatını kaybetti

Açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e yönelik hava saldırısında, hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk 23 kişiye yükseldiği belirtilerek, onlarca kişinin yaralandığı ve 200'den fazla binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Ukrayna'da yas ilan edildi

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerin iletildiği açıklamada, bugünün yas ilan edildiği duyuruldu.

"Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, sessiz kalan ülkelere tepki gösterdi

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurgulamıştı.

Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirtmişti.

